İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, , Erol Mütercimler'in "İmam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" sözleriyle ilgili "Toplumun nezdinde karşılığını bulmuş, gerekli reaksiyonu almıştır. Ayıplanmıştır. İkincisi de hukukidir, o da kendi karşılığını bulacaktır." dedi.

Soylu, Aydın Valiliğinde katıldığı Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'nın ardından Koçarlı ilçesinde yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

"MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI VERDİ"

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:"Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak, iyi niyetli bir girişim değil. Reddetmenin bile hafif olabileceği, o ifadenin bile yetmeyeceği bir davranış biçimi. Ben bütün bunların hem ahlaki boyutunun olduğunu hem de hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim. Geçmiş dönemin, eski Türkiye'nin, eski anlayışın, Türkiye'de vesayet odaklarının içimizdeki meseleleri kendimizin tartışmasını engellemek için tahrik etmeye çalıştığı, başka bir noktaya bakmamızı istediği o anlayışın bir tezahürü olarak görüyorum.

"MÜTERCİMLER GEREKLİ KARŞILIĞI ALMIŞTIR"

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY HAKKINDAKİ İDDİALAR

Bunlar tortudur. Millet bu tortuları ak pak beyaz oylarıyla beraber temizleyip atmaktadır. Onun için bunlar, hakikaten bizim konuşmamamız gereken, hepimizi üzen bu tip kategorizasyonların Türkiye'nin bugününe de dününe de yarınına da zarar verebileceği yaklaşım biçimleridir. Biri ahlakidir, biri hukukidir. Ahlaki meselesi toplumun nezdinde karşılığını bulmuş, gerekli reaksiyonu almıştır. Ayıplanmıştır. İkincisi de hukukidir, o da kendi karşılığını bulacaktır."Bakan Soylu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkındaki iddialara ilişkin soru üzerine de şu yanıtı verdi:"Orada müfettişlerimiz var. Gerekli incelemeleri yapıyorlar. Onun dışında söyleyebilecek başka bir değerlendirmem söz konusu değil. Size tavsiyem de şudur. Sosyal medyanın gücüne takılıp mahcup olmamak lazım. Onun için siz adaletin, hukukun ne dediğine bakın. Süreç işliyor. Bu, sadece bu belediye için değil. Hangi belediyeyle ilgili bir şikayet gelirse. Kimisi şikayete dayalıdır, kimisi de bizim rutin teftişlerimizdir. Siz resmi makamların ortaya ne koyduğuna bakın."