Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili paylaşımda bulundu. Ongun, İmamoğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

İMAMOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

İmamoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını da aktaran Ongun, tedavi sürecine başlandığını ve İmamoğlu'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

TOPLANTIYA ÇAĞRILMAMIŞTI

Geçen gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a gelerek koronavirüsle mücadele kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları ve il sağlık müdürü katılırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıda bulunmaması dikkat çekmişti.

SAĞLIK BAKANI, İMAMOĞLU'YLA GÖRÜŞME PLANLIYORDU

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonundan itibaren 5 gün boyunca İstanbul'da olacağını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüşme yapmayı planladığını söylemişti.

VALİ YERLİKAYA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu aradığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi.

"ZOR GÜNLERİ DAYANIŞMA İÇİNDE AŞACAK, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili paylaşımda bulundu. Yavaş haberi üzüntüyle öğrendiğini vurguladı ve "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız" dedi.