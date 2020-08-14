Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisini taciz eden Yunan fırkateyninin engellenmesinin ardından Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığına geldi.

ORUÇ REİS'E EŞLİK EDEN GEMİLER İÇİN İNCELEME YAPIYORLAR

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

YUNAN GEMİSİ ENGELLENDİ

Öte yandan Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oruç Reis'in çalışma yaptığı bölgeye Yunan fırkateyni girmeye çalıştı. Oruç Reis'i koruyan gemilerimizden biri olan Kemal Reis, Yunan fırkateyni Limnos'u bölgeden çıkarmak için harekete geçti.

HASAR ALDI, HIZLA UZAKLAŞMAYA BAŞLADI

Türk ve Yunan gemileri arasında kafa kafaya geldi. İki gemi arasında sürtüşme yaşandı ve Yunan gemisi hasar aldı. Yunan fırkateyni, aldığı hasarın ardından bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

FOTOĞRAFI DA VAR

Yunan fırkateyni Limnos'un burun kısmından yara aldığı, çekilen fotoğraflarda açık bir şekilde görüldü.