Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren markalar için müjdeli bir haber verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Pekcan, "Hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecek" dedi.

Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

"Bakanlığımız tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan TURQUALITY Tescilli işareti Destek Programındaki markaların "hedef pazar" esasına dayalı bir sistem ile desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecek. Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak.

"MARKALARIN PAZARLARDA KALICI OLMASINA ZEMİN HAZIRLAYACAK"

Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi; markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek."