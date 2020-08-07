Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak kırıma uğradı. Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında ikiye bölündü. Parçalanan uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu ifade edildi.

Kaza mahallinden alınan görüntülere göre, uçağın enkazının pistin her tarafına yayıldığı görülüyor.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Ölen 3 kişiden birinin uçağın pilotlarından bir olduğu ve herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.