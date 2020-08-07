Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü

Son dakika: Hindistan Havayolları'na ait Dubai-Kozhikode seferini yapan 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü. İkiye bölünen uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu belirtiliyor.

07.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:31

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak kırıma uğradı. Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında ikiye bölündü. Parçalanan uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu ifade edildi.

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Kaza mahallinden alınan görüntülere göre, uçağın enkazının pistin her tarafına yayıldığı görülüyor.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Ölen 3 kişiden birinin uçağın pilotlarından bir olduğu ve herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

KAZAYA YOĞUN YAĞIŞ NEDEN OLDU

Yerel saatle 19.40'da (TSİ 16.30) gerçekleşen olaya dair sosyal medya paylaşımlarında, uçağın ikiye bölündüğü görülüyor. Uçağın inişi sırasında pist çevresinde yoğun yağışın olduğu da ilk gelen bilgiler arasında.

Muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan, yıl boyunca en fazla yağış aldığı aylara girmiş durumda.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hindistan Havayolları sözcüsü kaza sonrası yaptığı açıklamada birkaç yolcunun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

Düşen uçaktan ilk görüntüler:

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