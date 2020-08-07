Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü
Son dakika: Hindistan Havayolları'na ait Dubai-Kozhikode seferini yapan 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü. İkiye bölünen uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu belirtiliyor.
07.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:31
Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak kırıma uğradı. Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında ikiye bölündü. Parçalanan uçakta en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu ifade edildi.
Kaza mahallinden alınan görüntülere göre, uçağın enkazının pistin her tarafına yayıldığı görülüyor.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Ölen 3 kişiden birinin uçağın pilotlarından bir olduğu ve herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.