Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı

Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın "son dakika" olarak duyurduğu habere göre; Hindistan'da finans merkezi Mumbai yakınlarında bir bina çöktü. En az 90 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

28 KİŞİ KURTARILDI

Polis Mumbai'nin 200 km güneyinde yıkılan binanın enkazından şu ana kadar 28 kişinin kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını belirtti. Enkazdan çıkarılan kişiler hastaneye kaldırılırken, şu ana kadar kayda geçen can kaybı bulunmuyor.

BİNANIN NEDEN ÇÖKTÜĞÜNE DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan, kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Binanın neden çöktüğüne dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, muson yağmurları döneminde binaların aşırı yağış karşısında zayıfladığı bu nedenle de bina çökme olaylarının çok yaygın görüldüğü bilgisini paylaştı.