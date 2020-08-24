Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
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Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı

Son dakika: Hindistan'ın finans merkezi Mumbai yakınlarında bir bina çöktü. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında enkaz altında kalan 90 kişiden 28'i kurtarıldı.

24.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:02

Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın "son dakika" olarak duyurduğu habere göre; Hindistan'da finans merkezi Mumbai yakınlarında bir bina çöktü. En az 90 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

28 KİŞİ KURTARILDI

Polis Mumbai'nin 200 km güneyinde yıkılan binanın enkazından şu ana kadar 28 kişinin kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını belirtti. Enkazdan çıkarılan kişiler hastaneye kaldırılırken, şu ana kadar kayda geçen can kaybı bulunmuyor.

BİNANIN NEDEN ÇÖKTÜĞÜNE DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan, kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Binanın neden çöktüğüne dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, muson yağmurları döneminde binaların aşırı yağış karşısında zayıfladığı bu nedenle de bina çökme olaylarının çok yaygın görüldüğü bilgisini paylaştı.

Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! En az 90 kişi enkaz altında kalmış olabilir
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! En az 90 kişi enkaz altında kalmış olabilir

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Haber Yorumları (10)
MÖÖ: İnekler kurtarır
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TR: taptıgınız inekleri çağırın yardımetsin size
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KOYLU: Ulkemizdede oluyor cabuk unutuyoruz yonetenlerimiz soyluyor eski binalarimizi saglamlastiralim veya yenileyelim olan yapiyor olmayan nasil yapacak kartalda yikilan apartmanda olen insanlarimizi rahmetle aniyorum kabirleri cennet olsun diyorum .
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