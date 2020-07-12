Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının bir barakada başladığı ardından ormanlık alana sıçradığı iddia edildi

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, yangın bölgesine gidiyor.