Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı

Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten Demir Çelik'in oğlu, Yoldaş Selim Çelik ortaya çıktı.

2 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çelik'in Savaş kod adını kullandığı ve terörden arananlarda gri kategoride olduğu belirtildi. Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Demir Çelik

BABASI YURT DIŞINDA KAÇAK

Öte yandan, eski HDP'li Muş Milletvekili Demir Çelik hala yurt dışında kaçak olarak yaşıyor.