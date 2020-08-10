Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu

Son dakika: Sabahın ilk saatlerinde acı haber Hakkari'den geldi. Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.

10.08.2020 07:44 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:20

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.

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ÜS BÖLGESİNDEN DÖNERKEN DEVRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi. Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

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