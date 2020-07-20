Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alındı.

20.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu yaralanan iki askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

TESPİT EDİLEN HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ateş destek vasıtalarıyla anında yoğun şekilde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında "Hakkâri Çukurca'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

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