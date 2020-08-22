7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü

Denizli'de annesi ile birlikte misafirliğe giden 7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk apartmanın 5. katındaki penceresinden aşağıya düştü.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Hülya Y. 7 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu ile arkadaşı olduğu öğrenilen Aysun İ.'nin evine gitti. Ebeveynlerin bir anlık dalgınlığı 7 yaşındaki zihinsel engelli Metin Y. 5. katın penceresinden aşağıya düştü.

ANNE "İMDAT" ÇIĞLIKLARIYLA AŞAĞIYA İNDİ

Anne Hülya Y., çocuğunun düştüğünü görmesi üzerine imdat çığlıklarıyla aşağıya indi. Sesleri duyan ve yardıma koşan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan zihinsel engelli çocuğa ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

AĞAÇLAR DÜŞME HIZINI KESTİ



Olay yerine sevk edilen Olay Yeri inceleme ekipleri, zihinsel engelli çocuğun düştüğü 5. kattaki dairede ve bahçede incelemelerde bulundu. Metin Y.'nin düştüğü alanda bulunan ağaç dalları hızını kestiği ve bu sebeple kırılması ise dikkatlerden kaçmadı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan zihinsel engelli Metin Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.