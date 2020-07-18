Van'daki tekne faciasında gölden çıkarılan cenaze sayısı 54'e yükseldi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 9'unun daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı 54'e yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.

BUGÜN 9 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede gün içinde devam eden çalışmalarda 9 kişinin daha cenazesine ulaştı.Bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 54'e yükseldi. Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.