Son dakika haberleri! Ukranyalı kadının düşme anı güvenlik kamerasında

ŞİŞLİ'de 8 katlı binanın çatı katından düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı. Genç kadının düşüş anı ise apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada geçtiğimiz pazar akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti.

Olaydan sonra evde bulunan iki kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından savcılığa sevkedilen iki kişi serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Genç kadının düşüş anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülere göre sokakta kağıt toplayan bir kişi yürüdüğü sırada Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk, aşağı düşüyor. Saniyeyle genç kadının üzerine düşmesinden kurtulan kağıt toplayıcısının o anki yaşadığı panik ise kameraca kaydediliyor.

Apartman görevlisi Nihat Özdemir, "Saat 8 gibi çöp dökmek için dışarı çıktım. Silah patladı sandım. O sırada kağıt toplayan bir kişi kaçıyordu. Bende korktum. Silah sesi diye. Sonra bir komşumuz koşunca ben de olay yerine gittim. 5-6 aydır burda oturuyor. Alkol alıyordu sürekli. Toplam en fazla 5-6 kez görmüşümdür. Alkol alıp bağırıyor diye bir kez şikayetçi olundu. Ev sahibi uyarınca da herhangi bir zararı yoktu" diye konuştu.