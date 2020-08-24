Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü

Trabzon'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya, şerit değiştiren tır sürücüsünün neden olduğu belirtildi.

24.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:25

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya, şerit değiştiren tır sürücüsünün sebep olduğu iddia edildi.

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OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Rize istikametinden Trabzon istikametine seyreden DU-895-DV yabancı plakalı tır, Trabzon istikametinden Rize istikametine seyreden 61 TZ 055 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, ismi belirlenemeyen 61 TZ 055 plakalı sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tır sürücüsünün şerit değiştirerek 61 TZ 055 plakalı aracın yoluna girerek kazaya neden olduğu iddia edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.