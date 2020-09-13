İçerisinde piknik tüpü olan otomobilde yaktığı sigara sürücünün sonu oluyordu

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilinde sigara içmek istediği sırada patlama meydana geldi. Patlama, büyük çapta maddi hasara neden olurken çevrede korkulu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiyle Mahallesinde meydana geldi. Aracını park ettiği otoparka gelen sürücü, camları açmadan sigarasını yaktığı an patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobilde yangın çıkmasıyla sürücü hemen kendini aşağı attı. Patlama ve yangın ihbarını alan polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle otomobil ile yanındaki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayda hafif yaralan sürücü bölgeye sevk edilen ambulansta ayakta tedavi edilirken, patlamayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

ARACIN İÇİNDE PİKNİK TÜPÜ VARDI

Yaşadığı olayı anlatan sürücü, iş dönüşü evine gitmek için aracına bindiği biner binmez de aracı çalıştırarak camları açmadan sigarasını yaktığını söyledi. Patlamanın o anda meydana geldiğini ifade eden sürücü, yüzünde ve ensesinde hafif yanma olduğunu belirtti. Aracının dizel olduğu ifade eden sürücü, patlamanın araç içerisindeki piknik tüpünden sızan gazdan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.