Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 27 yaşındaki Selahattin Elhasan Elcunid, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

23.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:57

Adana'da kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Elhasan Elcunid (27), Şehit Duran Mahallesi'nde bir kişiyle kavga etti. Elcunid kavga sırasında eline sopa aldı. Karşı taraftaki şahıs ise pompalı tüfeği alarak Elcunid'i kovalamaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Elcunid, ara sokaklardan kaçıp Manisalı Ali Bey Caddesi'ne çıkarak yardım istedi. Ancak arkasından gelen şahıs, Elcunid'i sırtından pompalı tüfekle vurdu. Elcunid yere düşerken, zanlı geldiği ara sokaktan kaçtı. Vatandaşlar, Elcunid'in yardımına koştu.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sırasında bir kasabın camına da saçmaların geldiği görüldü.

Selahattin Elhasan Elcunid