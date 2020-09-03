Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada

İstanbul Avcılar'da hızla seyreden otomobil kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi. Otomobil sürücüsünün ölümden şans eseri kurtulduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

ARAÇTAN ÇIKIP KALDIRIMA OTURDU

Kaza, Avcılar Ispartakule Bulvarında üzerinde meydana geldi. Bulvarda hızlı bir şekilde seyreden otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil bulvar üzerinde park halindeki tırın altına girdi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hemen araçtan çıkarak kaldırıma oturdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardıma koştu. Otomobil sürücüsünün ölümden şans eseri kurtulduğu kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.