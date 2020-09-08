Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Twitter hesabından sevenleriyle paylaşan Doğan, "Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber Efendimize de komşu eylesin" dedi.
08.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:56
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin" dedi.
Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber Efendimize de komşu eylesin" ifadelerini kullandı.