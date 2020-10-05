Otomobiller karayolundaki koyun sürüsüne daldı: 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Uşak Karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında Ümit Kaplanyönetimindeki 64 KZ 727 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Hancı'ya ait koyun sürüsüne daldı.

7 KİŞİ YARALANDI

Koyunlara çarpan Kaplan'ın otomobiline ise arkasından gelen Hayrettin Yeşilkurt yönetimindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ümit Kaplan, Zehra Kaplan, Seyda Kaplan, Kardelen Kaplan ile diğer aracın sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt, Didem Deniz ve Şükrü Deniz yaralandı.

15 KOYUN TELEF OLDU

15 koyunun da telef olduğu kazada, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından da Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekiplerince sağlanan trafik akışı, araçların ve telef olan hayvanların kaldırılmasıyla normale döndü.