Son dakika haberleri! Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Soma ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
13.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:30
Manisa'nın Soma ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Kınık ilçesinden Soma yönüne giden Mustafa Günay (70) yönetimindeki 43 LK 02 plakalı traktör, Çerkez Hamidiye Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Traktörün altında kalınca ağır yaralanan Günay, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.