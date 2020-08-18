Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kırıkkale'de içinde bulundukları otomobilin kanala devrilmesi sonucu yara almadan kurtulan 3 kişinin rahatlıkları gülümsetti. Yanlarında bulundurdukları termostan bardaklarına çay dolduran kazazedeler keyif yaptı.
18.08.2020 04:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:26
Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrildiği kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.
Kaza, gece saat 03.20 sıralarında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
ARAÇ ÇEKİCİYE YÜKLENİRKEN ÇAY KEYFİ
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.