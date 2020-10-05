Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede

Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada bir kişiyi gözaltına almak isteyen bekçilere gözaltına alınan kişinin yakını olduğunu iddia eden kişiler tepki gösterdi.

VATANDAŞ BEKÇİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bekçilere, gözaltına alınan kişi için "İşinde gücünde adam bırakın" diye seslenen kişi kendisini uzaklaştırmak isteyen bekçiye "Vursana vur" diyerek tepki gösterdikten sonra bekçiye saldırmaya çalıştı.

POLİS BÖLGEYE GELDİ

Çıkan arbede sonucunda bölgeye gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Şahıslar bekçiler tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.