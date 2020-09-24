İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Deprem anları Küçükçekmece'de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle kameraların sallandığı görülüyor.

VATANDAŞLAR PANİKLEYEREK KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Öte yandan, İstanbul'da kaydedilen başka görüntülerde ise, birçok vatandaş panikleyerek kendini dışarı attı. Bazı vatandaşların park ve sokaklara çıktığı görüldü.