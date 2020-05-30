Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü

Tarsus'ta aralarında anlaşmazlık olan iki kişinin silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan 55 yaşındaki Sevilay Alkaç, göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletle ilerleyen sürücü A.C.E. ile B.U., iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan B.Ş. (24) ile karşılaştı. Motosikletin arka koltuğunda bulunan B.U. yanında bulunan tabancayla B.Ş.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Olay anında yaralanan B.Ş., yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi.

SEKEN MERMİ MASUM KADININ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Olayda seken mermi tesadüfen Zafer Caddesi üzerinde park halinde bulunan 33 AEK 918 plakalı aracın arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç (55) isimli kadının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

KAÇAN 2 KİŞİ ARANIYOR

Ayağında yaralanan B.Ş.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Olay yerinde 7 adet tabancaya ait boş kovan, 2 adet de tüfek fişeği bulunurken, firar eden 2 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.