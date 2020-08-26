Akraba olan iki aile arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mollaahmet Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Burhan, Nurettin, Nizamettin, Turan, Necdet, Kıyasettin ve Meşure K. yaralandı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, YARALILARDAN İKİSİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Burhan (31) ve Nurettin K. (41) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edilen diğer yaralılardan Nizamettin ve Turan K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Abdullah, Recep, Saim, Emrah ve Sulhattin K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, söz konusu mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.