Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den, silahlarını bırakıp kaçtı
18.10.2020 11:39 | Güncelleme: 18.10.2020 12:21
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli bölgesindeki başarılı operasyon sonucu, Ermeni silahlı güçlerinin elinden alınan yerlere ve silahlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Yapılan paylaşımda Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan bölgedeki Ermeni askerlerin, kışlayı bırakıp kaçtığı görüldü.
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.
BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı gözler önüne seriliyor.
27 YIL SONRA KURTARILMIŞTI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun 27 yıldır işgal altında bulunan Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.