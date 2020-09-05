Elini kıyma makinesine kaptıran genç kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
05.09.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:24
Diyarbakır'da bugün sabah saatlerinde Bismil'e bağlı Yuvacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kıyma makinesinde çalışan 18 yaşındaki Nupelda A, bir anlık dalgınlık sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Olayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Nupelda A.'nın kıyma makinesine sıkışan eli kurtarıldı.
TALİHSİZ KIZIN PARMAKLARI KANLAR İÇİNDE KALDI
Parmakları kanlar içinde kalan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.