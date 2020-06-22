Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

SUUDİ ARABİSTAN, BU YIL YURT DIŞINDAN HACI KABUL ETMEYECEK

Suudi Arabistan, ilk kez hac sezonunu iptal ederek, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hac ibadetini ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır" ifadelerine yer verildi.