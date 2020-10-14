İki çocuğuyla evine giden baba, sokak ortasında kurşunlandı

Zonguldak'ta, saat 19.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana gelen olayda, alışveriş yaptıktan sonra iki çocuğuyla eve dönen Şaban Köroğlu, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla 3 el ateş edilirken, Köroğlu vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Köroğlu'nu 400 metre ilerideki Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Köroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİ YA ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de şeritle kapattıkları sokakta boş kovan aradı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.