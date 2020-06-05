Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile ilgili iddialar geçen mart ayındaki belediye meclisi toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca tarafından gündeme getirildi. AK Partili Atmaca, Arda'nın sosyal medya hesabından başta 15 Temmuz olmak üzere bazı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren mesajlar paylaştığını belirterek, savcılığa başvuracağını söylemişti.