Biri kırmızı bültenle aranan iki terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta biri İnterpol tarafından aranan 2 teröristin ikna yoluyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

BİRİ İNTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 139'A YÜKSELDİ

2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi.