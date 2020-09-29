Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi

Ermenistan'ın Azerbaycan kuvvetlerini vurması ile başlayan gerilimde üçüncü gün geride kaldı. Ermenistan'ın saldırısına karşılık veren Azerbaycan, bugün 80 Ermeni askerinin öldüğünü aktarırken, Ermenistan'ın S-300 füze sistemini devreye soktuğunu duyurdu.

"TOPRAKLARIMIZA GİRER GİRMEZ İMHA EDİLECEK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı yaptığı açıklamada, "Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 füze sistemlerinin işgal altındaki bölgelerimize doğru ilerlediği hususunda istihbarat elde ettik. Füze sistemleri, işgal altındaki topraklarımıza girer girmez Azerbaycan ordusunca imha edilecek." dedi.

Açıklamalarına devam eden Dergahlı, S-300 füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından imha edilen diğer askeri ekipmanlarla aynı kaderi yaşayacağını belirtti ve son çatışmaların Ermenistan ordusunun "yenilmez" olduğu yönündeki iddiaların efsaneden ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.