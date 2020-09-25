Aydın'da 2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden 79 yaşındaki N.A.'nın evinden gelen kokular üzerine komşular şikayetçi oldu. Polis ve zabıta ekiplerinin girdiği evden 2 kamyon çöpün yanı sıra bir bölümü madeni olmak üzere 169 bin lira çıkarıldı.

Turan Mahallesi 356 sokakta yalnız yaşayan N.A.'nın (79) evinden kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine, polis ve zabıta ekipleri tek katlı eve girdi. Evin kullanılamayacak durumdaki eşyalar ve atıklarla dolu olduğunu gören ekipler Nazilli Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

BANKNOTLAR BANKAYA SAYDIRILDI

Yaklaşık 2 kamyon çöpün çıkarıldığı evde, bidon ve teneke kutularda banknot ve madeni paralar da bulundu. Polisin bir banka şubesinde yaptırdığı sayım sonucu 29 bin 280 lirası madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 lira olduğu belirlenen para, N.A.'nın hesabına yatırıldı.

HURDA SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Üç yıl önce eşini kaybeden yaşlı adamın emekli olduğu, ayrıca hurda satarak geçimini sağladığı bildirildi.