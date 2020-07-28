Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı

Antalya'da kent merkezinde bulunan bir iş yerine saz satmak için giren şahıs, mekandan çıkarken kapının önünde duran çocuğu kaçırma girişiminde bulundu. Anne koşarak çocuğunun yanına gelip, şahsa tepki gösterirken, şahıs niyetinin kaçırmak olmadığını söyleyerek kendini savundu. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu.

Olay, Selekler Çarşısı'nda dün akşam saat 20.15 civarın yaşandı. M.I. söz konusu çarşıya gelerek Yılmaz Dağ'ın iş yerine gidip sazını satmak istediğini belirtti. Sazın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.'nın sazını belirli bir ücret karşılığında satın aldı. İş yerinden çıkan M.I.,Dağ'ın iş yerinin kapısının önünde bulunan 2.5 yaşındaki oğlu M.K.D.'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Olayı fark eden anne, koşarak M.K.D.'yi M.I'nın kucağından ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I. ellerini havaya kaldırarak bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI

Öte yandan, şahsın kapı önündeki çocuğu kucağına alması, yürümesi ve annenin oğlunu alması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu.

"NE OLDU SEVDİK, ŞAKA YAPTIK" DİYEREK SAVUNDU

Yaşananları anlatan Yılmaz Dağ, "Selekler Çarşısında esnafım. Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki çocuğu bu şahıs kucaklıyor ve yürümeye başlıyor. Ama çocuğun benim olduğunu, eşimin de dışarıda olduğunu bilmiyor. Durumu fark eden eşim hemen koşup oğlumu şahsın kucağından alıyor. Eşim şahsa, 'ne yapıyorsun?' diye soruyor. M.I. da, 'ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyor. Eşim paniğe kapılıyor, olayı birkaç dakika sonra bana söylüyor. Hemen etrafa baktım ama şahsa ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Her ne olursa olsun polise gidip şikayetçi olduk. Şahsın her bilgisi olmasına rağmen bir gelişme olmadı" dedi.