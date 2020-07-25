Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi, kız çocuklarına taciz iddiasıyla sarsıldı. Üç gündür ilçede konuşulan taciz iddiası sonucu zanlıların gözaltına alınmasının ardından gözler adliyeye çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Birsel T. isimli anne, eşinden boşandıktan sonra Göksel A. ile nikahsız birlikte yaşamaya başladı. Birsel T.'nin 8 yaşındaki ikiz kızları da aynı evde yaşamaya devam etti. Bu süre zarfında Göksel A. ile 17 yaşındaki oğlu U. A. ve arkadaşı 16 yaşındaki S. B.'nin, ikiz kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Birsel S.'nin cinsel istismar için bu şahıslardan para aldığı ve istismara göz yumduğu öne sürüldü.

ÇOCUKLARIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER

Küçük kızların babaannelerine ve halalarına anlattıklarına göre, şahısların 8 yaşındaki kızların çıplak fotoğraflarını ve görüntülerini çektikleri öne sürüldü.

İSTİSMAR ÇOCUKLARIN ANNELERİNDEN ALINMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Bayramiç'i sarsan cinsel istismar olayı, küçük kızların yılda bir kez bir aylığına babası ve babaannelerinde kalmak üzere halası tarafından annelerinden alınmasının ardından ortaya çıktı. Küçük kızlar yaşadıklarını anlatınca hala, çocukların anlattıklarını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bunun yanında kızların defterlerine yazdıkları günlükleri de göstermesinin ardından hala savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyusunun ardından harekete geçen güvenlik güçleri, anne ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

Olayın duyulmasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de müdahil olması üzerine ikiz kız kardeşler, Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde koruma altına alındı.

ANNE İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili anne Birsel T., birlikte yaşadığı Göksel S., oğlu U. A. ile arkadaşı S. B. gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen şahıslar, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, S. B.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, anne Birsel T., Göksel A. ve oğlu U. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.