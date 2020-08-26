Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü

Batman'da, eski eşi Muhammed D. (25) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan 2 çocuk annesi Ebru Tekin (22), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eski eşine 5 el ateş eden ve olay sonrası kaçan Muhammed D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

SOKAK ORTASINDA 5 EL ATEŞ ETTİ

Dün akşam Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde meydana gelen olayda yolda yürüyen Ebru Tekin, iddiaya göre şiddet gördüğü gerekçesiyle 15 ay önce yollarını ayırdığı Muhammed D. ile karşılaştı. Karşılaşan eski eşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında Muhammed D., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Tekin'e 5 el ateş etti.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ebru Tekin, kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed D. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi Tekin, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekin'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alınan Ebru Tekin'in cenazesi, Demirlipınar köyünde toprağa verilecek.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan polisin, Muhammed D.'yi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi. Öte yandan Ebru Tekin'in, eski eşi Muhammed D. tarafından vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla vurulan Tekin'in yere yığıldığı anlar yer aldı.