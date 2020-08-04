Türkiye, 2019-2020 sezonunda fındıktan 2,2 milyar dolar kazandı

Türkiye, 2019-2020 sezonunda fındık ihracatından 2 milyar 226 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

04.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:09

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 fındık ihracat sezonu kapandı. Buna göre Türkiye sezonu 331 bin 65 ton iç fındık ihracatı ve 2 milyar 226 milyon dolar döviz girdisi ile kapattı.

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İÇ FINDIĞIN 100 KİLOGRAMI 695 DOLARDAN İŞLEM GÖRDÜ

1 Eylül 2019- 31 Temmuz 2020 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogram) ortalama 695 dolardan işlem gördü.

BİR ÖNCEKİ YIL 1,5 MİLYAR DOLAR KAZANILMIŞTI

Türkiye 2018-2019 fındık ihracat sezonunda 263 bin 820 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 544 milyon dolar döviz girdisi elde etmişti.