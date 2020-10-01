Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi
01.10.2020 11:04 | Güncelleme: 01.10.2020 12:23
İstanbul Sultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar daha sonra korkulu bakışlar arasında çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.
Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi olayda. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı.
PES DEDİRTEN SORUMSUZLUK
Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi.
YÜREKLER AĞZA GELDİĞİ ANLAR KAMERADA
Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.