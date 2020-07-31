Bir değil beş değil tam 113 yaralanma! Şanlıurfa'da 113 acemi kasap kendini yaralayarak hastaneye başvurdu

Şanlıurfa'da hastaneler bayramın ilk gününde, kurban keserken kendini yaralayan kasaplarla doldu taştı. Tam 113 acemi kasap kendini yaraladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kılınan namazın ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kesimhanelere akın etti. Kentte, kurban kesimi sırasında yaralanan 113 acemi kasap hastanelere başvurdu.

SATIR VE BIÇAKLARLA YARALANDILAR

Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla yaralandığı belirlendi. Kurban kesim sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar, kurban keserken yanlışlıkla ve kurbanın darbeleri nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıklarını söylediler.