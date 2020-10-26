Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla...
26.10.2020 12:19 | Güncelleme: 26.10.2020 12:22
Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak."