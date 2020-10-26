Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla...
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Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla...

26.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:22
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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