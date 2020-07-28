Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, koronavirüse yakalandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çok az bir süre kala koronavirüs haberiyle sarsılan Real Madrid'de Dominikli yıldız Mariano Diaz'ın test sonuçları pozitif çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, böylelikle Manchester City maçını kaçıracak.
28.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:55
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi.
İspanyol basını ise Diaz'ın, Real Madrid'in 7 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.
Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.