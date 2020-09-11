Çakmak gazı çeken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla geldiği okul bahçesinde çakmak gazi çeken 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

11.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:24

Kahramanmaraş'ta, okul bahçesinde çakmak gazı çeken Şaban K. (17) hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, Şaban K., arkadaşlarıyla geldiği okul bahçesinde çakmak gazı çekti. Genç kısa süre sonra da fenalaştı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Şaban K., doktoraların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.