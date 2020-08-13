Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu

Uzun yıllar Paris Saint Germain forması giyen ve son 3 yıldır Juventus'ta mücadele eden Fransız orta saha Blaise Matuidi'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan ekibi ile sözleşme yenilemeyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, David Beckham'ın sahibi oldu MLS ekibi Inter Miami ile anlaştı.

13.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:03

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Blaise Matuidi'yi transfer etti.

Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

3 YILDA DA ŞAMPİYON OLDU

Juventus'un 2017 yılında 20 milyon avro bedelle Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Matuidi, siyah-beyazlı ekipte son 3 sezonda şampiyonluk yaşadı.

Fransız oyuncu, Juventus'ta tüm kulvarlarda 133 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.