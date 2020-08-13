Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu Uzun yıllar Paris Saint Germain forması giyen ve son 3 yıldır Juventus'ta mücadele eden Fransız orta saha Blaise Matuidi'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan ekibi ile sözleşme yenilemeyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, David Beckham'ın sahibi oldu MLS ekibi Inter Miami ile anlaştı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Blaise Matuidi'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. 3 YILDA DA ŞAMPİYON OLDU Juventus'un 2017 yılında 20 milyon avro bedelle Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Matuidi, siyah-beyazlı ekipte son 3 sezonda şampiyonluk yaşadı. Fransız oyuncu, Juventus'ta tüm kulvarlarda 133 maçta forma giydi ve 8 gol attı. Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı. Kaynak: AA