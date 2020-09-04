Toplu taşımaya binip gözlem yapan Bilim Kurulu üyesi analizlerini paylaştı: Uyarılar tam anlaşılamadı
İstanbul'da metro ve Marmaray'a binen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, gözlemlerini anlattı. Kurallara uyulmadığını analiz eden Öztürk, toplu etkinliklerin engellenmesi ve mesailerin kademelendirilmesi gerektiğini söyledi.
04.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:07
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Recep Öztürk, vatandaşların yeni normal dönemi 'normal dönem' olarak algıladığını dile getirerek, özellikle toplu taşıma araçlarındaki tehlikeye dikkat çekti. Zorunlu olmadıkça toplu taşıma aracı kullanmadığını ifade eden Öztürk, geçtiğimiz günlerde toplu taşıma kullandığını ve gözlemlerinin sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönünde olduğunu belirtti. Gözlemlerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Prof. Dr. Öztürk, aşırı yığılmaların önlenmesi gerektiğini, kademeli mesai ile toplu taşımalarda aynı saatlerde yaşanacak aşırı yoğunluğun önüne geçebileceğini kaydetti.
"UYARILAR TAM ANLAŞILAMADI"Öztürk, vatandaşların yeni normal dönemini normal dönem olarak algıladığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Temel olay, tüm dünyada salgının kontrol altına alınmasında kapanmalar ve yasaklanmaların etkili olduğunu biliyorduk. Ülkemizde de böyle. Daha sonra yeni normal yani "kontrollü sosyal yaşama geçtik" dedi tüm dünya, ülkemiz de böyle dedi. Ama burası tam anlaşılamadı. Kişi, toplum ve kurum düzeyinde yeni normal dönem bazılarınca, 'normal dönem' olarak algılandı ve bu çok önemli bir kesim, azınlık değil. Ve maalesef kurallara uyumsuzluk, ülkelerde yeniden vakaların artışına neden oldu. Ülkemizde de böyle. Mayıs aylarında 780'lere inen vaka, kısmi serbestlik, yeni normalle bin 500'lere çıktı. Denetim son günlerde ciddi şekilde gündeme geldi. Zaten bu serbestleşmeler yapıldığında tüm yetkililer çok net açıkladı. 'Kurallara uymazsak, doğal olarak tekrar kademeli bir şekilde yasaklar olabilir' uyarısı yapılmıştı ama bu uyarı kanımca tam anlaşılamadı."