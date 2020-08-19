Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yürekleri ağızlara getiren olay, İzmir Buca'da yaşandı. Bisiklete binen küçük çocuk sokak arasında hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anları kameralar kaydetti.

19.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:47

İzmir'in Buca ilçesinde küçük çocuk, kullandığı bisikletle sokak arasında hafif ticari araca çarptı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, bisikletten yola düştü. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaza, Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 293/3 Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen küçük çocuk, bisikletiyle sokak arasında giderken, yola çıktı. Bisikletli çocuk, bu sırada hafif ticari çarptı.

SON ANDA ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU

Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan küçük çocuğun kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun araca çarptıktan sonra bisiklettten düşüp, yerde kaldığı anlar yer aldı.