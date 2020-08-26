Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada başlayan ve dün kontrol altına alınabilen yangınla ilgili 3 şüphelinin daha jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan İlçesi'ne bağlı Kuyubeyli Köyü'nde 23 Ağustos'ta, 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı.

900'ÜN ÜZERİNDE HANE BOŞALTILMIŞTI



DHA'da yer alan habere göre yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerindeki hane tahliye edilerek, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. Yangına 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter ve 170 arazöz ile 830 kişilik personel müdahale etti.

Dün kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin kül olduğu belirtildi. 12 ev yangın nedeniyle hasar görürken, çok sayıda hayvan da hayatını kaybetti.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yangınla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürülürken, dün gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı böylece 6'ya yükseldi.