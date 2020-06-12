Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti

Korona virüse karşı alınan önlemler nornalleşme adımları kapsamında gevşetilirken, uzmanlar vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirtiyor. Ancak sahil kenarlarında oluşan görüntüler tedirginlik yaratıyor.

MASKE VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ

Bugünkü koronavirüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüler ise şoke etti. Kimi vatandaş maske takmazken kimisi ise sosyal mesafeye dikkat etmedi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yol kenarında ise kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu olduğu gözlendi. Koronavirüse rağmen Caddebostan sahilinde kalabalık oluşturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. Sahilde oturan bir vatandaş, "Mümkün olduğunca aile içinde olduğunuz için dikkat ediyoruz. Evlerde çok bunaldık" dedi.