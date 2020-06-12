Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs vakalarının bugünkü istatistiginin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki insan kalabalığı görenleri şaşırttı. Görüntülerde kimi vatandaş maske takmazken kimi de sosyal mesafe kuralına riayet etmedi.
12.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:51
Korona virüse karşı alınan önlemler nornalleşme adımları kapsamında gevşetilirken, uzmanlar vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirtiyor. Ancak sahil kenarlarında oluşan görüntüler tedirginlik yaratıyor.
MASKE VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ
Bugünkü koronavirüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüler ise şoke etti. Kimi vatandaş maske takmazken kimisi ise sosyal mesafeye dikkat etmedi.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Yol kenarında ise kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu olduğu gözlendi. Koronavirüse rağmen Caddebostan sahilinde kalabalık oluşturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. Sahilde oturan bir vatandaş, "Mümkün olduğunca aile içinde olduğunuz için dikkat ediyoruz. Evlerde çok bunaldık" dedi.